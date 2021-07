Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il peggioramento che interesserà buona parte della Penisola nella nuova settimana si configura come una vero e proprio colpo diretto all’estate in grado di metterla KO per qualche giorno. Questa volta oltre alle regioni settentrionali già bersagliate dal maltempo nei giorni scorsi, faranno i conti con rovesci, temporali e grandinate anche le regioni centrali. Notevole sarà anche il rinforzo dei venti e la diminuzione delle temperature che in qualche caso potranno perdere anche 10°C rispetto a questi giorni. Insomma una classica tempesta estiva di cui si erano perse le tracce ma che non di rado nel mese di Luglio attraversava le estati italiane degli anni ’80 e ’90. Ora non ci resta che capire dove colpirà e quanto durerà. Focalizzando l’attenzione sulla prima parte della settimana, lunedì-mercoledì sembra che la giornata peggiore possa essere quella di martedì. Ma andiamo per gradi.

METEO LUNEDÌ. Dopo una mattinata tranquilla e soleggiata su gran parte della Penisola salvo che sulla Sardegna dove avremo nuvolosità medio alta, tra il pomeriggio e la sera le nubi tenderanno ad aumentare sulle Alpi occidentali con primi piovaschi e temporali. Contemporaneamente nubi medio alte stratificate tenderanno ad interessare anche il Centro ed il Sud. A fine giornata il fronte scavalcherà le Alpi per portare rovesci e temporali anche forti nella notte sul Nordovest , la Lombardia occidentale e l’Alta Toscana. Le temperature saranno molto elevate ovunque con punte anche superiori ai 36-38°C sulle regioni meridionali. Anche la ventilazione sarà tesa dai quadranti meridionali con Mar Ligure e Tirreno centro settentrionale fino a molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione ben presente con caldo intenso e afa in particolare nelle zone interne. Giornata con cieli in prevalenza sereni o al più velati, e nubi stratificate in transito a partire dai settori costieri entro tarda sera. Temperature massime che raggiungeranno i 36-37°C localmente nelle valli interne umbro-laziali. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un lunedì con sole prevalente e qualche velatura in transito specie in serata; picco del caldo e dell’afa con punte di 35-37°C sulle valli umbro-laziali e su aretino, senese e Valdarno superiore. Dal 13 ritroveremo un break che ci separerà per alcuni giorni dal caldo troppo opprimente; instabilità a carattere temporalesco attesa martedì sulla Toscana e poi su Umbria e alto Lazio entro sera; anche altrove nei giorni a seguire, ove le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, con valori contenuti fino al 16 luglio. Nella giornata di martedì saranno possibili temporali localmente anche forti, con locali grandinate.

Fonte: 3B Meteo