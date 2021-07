Minturno – Nella mattinata odierna, a Formia, il personale del Commissariato e i carabinieri della Compagnia, hanno tratto in arresto un 19enne per aver aggredito varie persone, investito una ragazza – omettendo di prestarle assistenza – nonché due agenti del Commissariato che hanno così evitato la fuga.

Nello specifico, durante i festeggiamenti occorsi nella decorsa notta a Marina di Minturno per la vittoria del campionato europeo della nazionale di calcio italiana, il ragazzo, in stato di ebrezza ha aggredito per futili motivi almeno tre persone dei Comuni limitrofi procurandogli lesioni a ciascuna di esse per come appurato successivamente da personale sanitario dell’ospedale di Formia.

Il giovane ha poi investito con il suo motociclo una ragazza di Napoli senza poi fermarsi per prestarle assistenza e, infine, ha omesso di fermarsi all’alt di polizia intimatogli dal personale all’uopo intervenuto terminando la fuga solo dopo essere rovinato a terra per aver investito due agenti del Commissariato di P.S. di Formia ferendoli.

Nella circostanza lo scooter in uso al ragazzo nonché il bastone animato rinvenuto nella sua disponibilità sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Cassino.

L’attività odierna si inserisce in un più ampio rafforzamento del controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale dell’Arma e dalla Questura di Latina nel sud Pontino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

