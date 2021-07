Pomezia – Taglio del nastro sabato sera sulla terrazza della Torre civica di Pomezia per inaugurare ufficialmente i lavori di valorizzazione del monumento simbolo del nucleo aulico di fondazione della Città. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessora Federica Castagnacci e l’Assessora regionale al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado.

“La Torre civica, utilizzata in origine come serbatoio idrico, si presenta alla Città in una veste nuova – ha spiegato l’Assessora Castagnacci – I lavori di valorizzazione hanno interessato soprattutto la terrazza, che oggi è in sicurezza e accessibile a tutti, e il nuovo sistema di illuminazione, che ci consente allestimenti e colorazioni diverse, in grado di risaltare il monumento che più rappresenta la Città e di illuminare la piazza”.

I lavori finanziati dalla Regione Lazio grazie alla Legge regionale n.8 del 20 giugno 2016 per un valore di 75mila euro, sono stati realizzati nei primi mesi del 2021: ripristino dell’impermeabilizzazione; messa in sicurezza degli affacci verso la piazza mediante la realizzazione di corrimano di sicurezza; abbattimento delle barriere architettoniche; risanamento degli infissi di accesso alla terrazza e di accesso al piano della Torre; realizzazione di impianto elettrico al fine di consentire gli allestimenti museali; tinteggiatura nei colori della “Città di Fondazione”.

I lavori di illuminazione della Torre civica e di tutti gli edifici del nucleo aulico di Fondazione sono stati invece finanziati dai contributi statali per l’efficientamento energetico (decreto Fraccaro, Art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019) per un valore di 170mila euro.

“Un intervento importante per Pomezia – ha detto il Primo Cittadino – Il nucleo aulico di fondazione è un museo a cielo aperto e la Torre civica ne è parte integrante e sostanziale. Grazie al Bando regionale che finanzia interventi di valorizzazione dei luoghi di valore storico-artistico, restituiamo alla Città uno spazio accessibile e sicuro, aperto come sempre alle iniziative culturali, artistiche e sociali della nostra cittadinanza”.

“La Torre Civica di Pomezia rivive con la sua nuova veste, rigenerata, messa in sicurezza e valorizzata – ha aggiunto l’Assessora regionale Corrado – Torna a essere fruibile un bene simbolo della città, uno spazio per manifestazioni ed eventi culturali, che è parte della vita della collettività”.

