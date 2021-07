Rifiuti abbandonati in strada a Fiumicino, la fototrappola ne “pizzica” un altro

Fiumicino – “Un altro zozzone (o zozzona) è stato immortalato dalle nostre fototrappole a scaricare illegalmente rifiuti in strada, senza rispetto per l’ambiente in cui noi tutti viviamo e, soprattutto, per gli altri cittadini e cittadine che invece ogni giorno conferiscono regolarmente i rifiuti prodotti”.

Lo scrive il sindaco di Fiumicino Esterino Montino in un post della sua pagina Facebook.

“E, un’altra volta, noi ne pubblichiamo l’immagine. E‘ intollerabile che ai giorni nostri ci siano persone che si comportino ancora così, sentendosi al di sopra della legge e delle regole di una comunità. Adesso sarà perseguito e dovrà pagare la multa per quanto fatto”.

