Terracina, guidavano ubriachi o sotto l’effetto di stupefacenti: in 3 nei guai

Terracina – Nella giornata odierna, a conclusione degli specifici servizi di controllo del territorio svoltisi a Terracina nel fine settimana, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori nonchè al monitoraggio della circolazione stradale, i carabinieri della tenenza di Fondi, unitamente a quelli della stazione di San Felice Circeo, dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia – coadiuvati dalla S.i.o. dell’ 8° Reggimento carabinieri Lazio Roma – deferivano in stato di libertà tre persone.

Un 21enne di Roma è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcol e gli veniva ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Un 20enne di Fondi, che il 3 luglio scorso, era rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti mentre era alla guida di veicolo rifiutandosi di sottoporsi agli esami alcolemici, i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e una 41 enne di Roma, che il 2 luglio scorso, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale con feriti mentre era alla guida sotto l’effetto di cocaina.

Nel corso delle attività gli uomini dell’Arma hanno controllato 797 persone e 504 automezzi, effettuati 29 accertamenti con precursori etilometrici, segnalato all’autorità prefettizia per l’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti 2 persone, trovate complessivamente in possesso di grammi 6.30 di hashish e altre due in quanto sorpresi alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di alcol.

In tutto sono state 8 le patenti ritirate, sono state elevate 29 contravvenzioni al Codice della strada per un totale di 2.990 euro, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, in attesa di provvedimento prefettizio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

