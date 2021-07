Gaeta ospita la mostra “Il Secolo Azzurro”.

“Lo speravamo – ha dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano -, ci abbiamo creduto e alla fine il sogno è divenuto realtà! Oggi è ancora più bello potervi annunciare che il Palazzo comunale di Gaeta ospiterà dal 1 ottobre al 14 novembre, la Mostra itinerante ‘Un Secolo di Azzurro, la storia della Nazionale italiana di calcio’ curata dall’A.D. di Federcalcio Servizi Mauro Grimaldi con il patrocinio della F.I.G.C. e dell’A.N.C.I. e realizzata in collaborazione con il Museo del Calcio di Coverciano.

Quando qualche mese fa con l’amico Giovanni Di Giorgi editore de ‘LabDFG’ – prosegue Mitrano – si palesava l’idea di portare nella nostra città una mostra che sta riscuotendo un grande successo e migliaia di visitatori in tutta Italia, abbiamo subito colto al volo un’opportunità bellissima non solo per Gaeta ma per tutto il territorio.

Un gran bel lavoro di squadra che ci permette di raggiungere un risultato bellissimo, entusiasmante e per il quale ringrazio l’amico Gigi Ridolfi per l’operatività e la capacità di coordinare un grande evento.

E poi, il meritato successo della nostra Nazionale agli europei, rende ancora più coinvolgente la rassegna storica e antologica con oltre 200 cimeli, tra le collezioni più importanti dedicate agli azzurri: dal primo pallone con cui si giocò in Italia (1890) alla maglietta del mitico cucchiaio di Francesco Totti (2000) passando per il Federale 102 del mondiale 1934 e la tuta Mundial di Enzo Bearzot, la coppa del mondo del 2006, scarpini di Paolo Rossi del 1982, le maglie di Francesco Totti, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Giorgio Chiellini, i giornali della fine del XX secolo, giornali e riviste originali. Questo e tanto altro ancora!

Apriremo le porte del nostro Comune ai tifosi grandi e piccini, agli appassionati dello sport più popolare al mondo. Sarà un percorso avvincente ed entusiasmante e coinvolgeremo soprattutto gli studenti del territorio per avvicinare anche i giovanissimi alle evoluzioni che il calcio ha subito nel corso dei secoli.

Il Palazzo Comunale – dice ancora il primo cittadino – si trasformerà in un museo dove potremmo ammirare una Mostra che sta ottenendo un grande successo in tutta Italia, una rassegna storica ed antologica dello sport più seguito al mondo con l’obiettivo di avvicinare non solo gli appassionati ma anche i giovanissimi. Una ricostruzione storico-sportiva che parte dal XIX secolo con l’esposizione di memorabilia originali come i palloni, maglie e gli scarpini dalla fine dell’800 in poi. Non mancheranno inoltre – conclude Mitrano – convegni e la presentazione del libro ‘Storia d’Italia del Calcio e della Nazionale vol. 1 e 2’ di Mauro Grimaldi”.

