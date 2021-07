29 nuotatori per le Paralimpiadi, Barlaam: “Onorato di rappresentare l’Italia”

Roma – Alla conclusione dei Campionati Italiani di nuoto paralimpico a Napoli, sono arrivate le convocazioni ufficiali per le Paralimpiadi di Tokyo. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha deliberato i nomi degli atleti della Squadra Azzurra che parteciperà ai Giochi dal 24 agosto al 5 settembre.

Sono 29 gli atleti selezionati, tra cui 13 donne e 16 uomini, scelti dal direttore tecnico Riccardo Vernole. Sono stati sentiti i commenti degli azzurri sulle rispettive pagine ufficiali Facebook, di seguito le parole di alcuni di loro.

Simone Barlaam: “Onorato di far parte di questo grandissimo gruppo fatto di gente fantastici (semicit.) e di poter volare in Giappone per rappresentare il mio Paese!”.

Arjola Trimi: “Ufficialmente convocata per Tokyo 2020! Le persone che mi conoscono sanno bene quanto siano stati difficili gli ultimi 2 anni, ad un certo punto non avevo nemmeno più la certezza di poter continuare a gareggiare, ma sapete che c’è?!?! Io ci ho sempre creduto e mi sono rimboccata le maniche per fare in modo che continuasse ad essere realtà! Non posso promettere nulla ma questo sì: io mi divertirò, vi farò divertire, mi emozionerò e vi farò emozionare! In fin dei conti è questo il potere dello sport “far ripartire il mondo” con sentimenti che fanno bene al corpo e all’anima”.

Monica Boggioni: “È ufficiale: si vola a Tokyo!”.

Federico Bicelli: “Sono orgoglioso di poter rappresentare l’Italia ai giochi di Tokyo 2020.

Solo esserci arrivato per me significa molto, a prescindere di come andrà voglio già ora ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato, tutti i miei amici che mi stanno sempre a fianco, la federazione, la mia squadra e tutta l’equipe che mi sta preparando al meglio per questo evento!!”.

UOMINI

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone Polha Varese

BASSANI Federico SS Lazio Nuoto

BEGGIATO Luigi Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco GS Fiamme Oro/Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico Polisp. Bresciana No Frontiere

BOCCIARDO Francesco GS Fiamme Oro /Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo GS Fiamme Oro /Caravaggio Sport. Village

CIULLI Simone GS Fiamme Azzurre /Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio GS Fiamme Oro/S.S. Lazio Nuoto

MARIGLIANO Emmanuele Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem GS Fiamme Oro/Canottieri Baldesio

MORLACCHI Federico GS Fiamme Azzurre/ Polha Varese

PALAZZO Misha Verona Swimming Team

RAIMONDI Stefano GS Fiamme Oro/Verona Swimming Team

DONNE

BERRA Alessia Polha Varese

BIANCO Vittoria Impianti Sportivi Nf

BOGGIONI Monica GS Fiamme Oro /Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia GS Fiamme Oro /EGO Nuoto

GILLI Carlotta GS Fiamme Oro /Rari Nantes Torino

MARCHI Giorgia Triestina Nuoto

PALAZZO Xenia Francesca GS Fiamme Azzurre/Verona Swiming Team

PROCIDA Angela Centro Sportivo Portici

RABBOLINI Martina Non Vedenti Milano

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TERZI Giulia GS Fiamme Azzurre/Polha Varese

TRIMI Arjola Polha Varese

STAFF

VERNOLE Riccardo Team Leader /Direttore Tecnico FINP

ALLOCCO Vincenzo (coach)

TESTA Enrico (coach)

TOSIN Massimiliano (coach)

POLI Matteo (coach)

FORNASIERO Federica (coach)

BIAVA Micaela (coach)

GROSSO Elena (coach)

GRASSINI Andrea (coach)

RIGAMONTI Marcello (coach)

FUSCO Lia (fisioterapista)

MASELLI Claudia(fisioterapista)

CRISTOFARI Paola Patrizia (infermiera)

