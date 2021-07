“Abuso d’ufficio” e “spese pazze in Regione”: doppia assoluzione per Montino

Fiumicino – “Tra ieri e oggi sono arrivate due ottime notizie su altrettante vicende giudiziarie che mi vedevano coinvolto”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“La prima riguarda l’ordinanza di archiviazione per un’accusa di abuso d’ufficio – prosegue il sindaco -. Il gip ha accolto la richiesta del pubblico ministero di archiviare le accuse di avere ostacolato, per interesse personale, la costruzione di alcuni edifici al centro di Fregene. I giudici hanno riconosciuto che ho agito nell’interesse pubblico per evitare che un’area già congestionata da costruzioni e carente di spazi pubblici, subisse un ulteriore sfregio con la realizzazione di palazzine”.

“Il denunciante ha tentato di dimostrare, presentando la trascrizione di una conversazione privata, che io avessi rancori personali nei suoi confronti e che, per questo motivo, volevo impedirgli di costruire – spiega Montino -. Una cosa che non stava né in cielo né in terra. Tant’è che il gip ha ritenuto che proprio quella conversazione provasse la mia intenzione di agire nell’interesse della comunità, come sempre faccio quando prendo le mie decisioni da sindaco”.

“La seconda ottima notizia è che la sentenza di assoluzione per la vicenda dei fondi del gruppo del Pd alla Regione Lazio, arrivata perché il fatto non sussiste dopo un processo durato anni, è passata in giudicato – aggiunge ancora Montino – e, quindi, non sono più possibili ricorsi a gradi superiori di giudizio”.

“Sono due notizie che confermano che, in entrambi i casi, ho agito nel modo giusto e mai per interesse personale – conclude il sindaco -. Naturalmente, io ne sono sempre stato consapevole, ma adesso lo dicono anche due sentenze. Le polemiche, le infamie e le cattiverie che mi sono state rivolte in questi anni, amareggiandomi molto, hanno avuto la risposta migliore possibile”.

