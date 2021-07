Cerveteri, cantieri aperti su Via Luigi Iaffei

Cerveteri – Proseguono i lavori relativi l’appalto da oltre 800mila euro per il rifacimento del manto stradale di diverse vie del territorio comunale di Cerveteri. Dopo il rifacimento totale di Viale Manzoni, questa mattina si è aperto il cantiere di Via Luigi Iaffei, strada di collegamento tra la zona Coop e la parte centrale del Capoluogo.

Nel dettaglio, oltre alla riasfaltatura totale della sede stradale, si sta provvedendo alla realizzazione del marciapiedi a completamento degli esistenti, per un totale di 150metri lineari di nuovi marciapiedi.

Una volta terminati i lavori in Via Iaffei, i cantieri si sposteranno su Via D’Annunzio, sul Piazzale della Fornace davanti l’Asilo Montessori e poi a Cerenova, in Via Pietro Alfani, Piazza Caputo e Piazza Fagnani.

Sempre in tema di opere pubbliche, è prossimo ad aprirsi il cantiere per la realizzazione della rotatoria all’ingresso di Cerveteri tra Via Chirieletti e Via Settevene Palo. Un’opera estremamente attesa e funzionale alla viabilità locale, che sta per concretizzarsi.

Commenta i cantieri in corso, Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che dichiara: “dopo un importante lavoro burocratico e amministrativo, stiamo portando avanti dei cantieri importanti per Cerveteri. Prima la riasfaltatura di una strada fondamentale per la viabilità della nostra città come Viale Manzoni, ora Via Iaffei e i cantieri proseguiranno anche nei prossimi giorni. Allo stesso tempo a Campo di Mare stiamo portando a conclusione i lavori per il restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi, un’opera storica attesa per oltre mezzo secolo. Stiamo portando avanti una serie di cantieri importanti per i quali stiamo lavorando per portarli a conclusione nel minor tempo possibile”.

