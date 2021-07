Fondi, coppia di pusher nascondeva in casa cocaina e hashish: arrestata

Fondi – Ieri sera a Fondi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, coadiuvati dai militari locale stazione e dalla squadra di intervento operativo dell’8° reggimento “Lazio” di Roma, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materie di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno tratto in arresto un 35enne ed una 36enne del luogo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare i due a seguito di una perquisizione domiciliare e veicolare venivano trovati in possesso di grammi 21,35 di cocaina e di grammi 1,35 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi ed alla somma di 2mila e 5 euro ritenuta provento dell’attività criminosa, il tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati verranno sottoposti al rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

