Il Centro Leonardo punta sull’e-mobility: ecco le nuove colonne per ricaricare auto elettriche

Fiumicino – Migliorare la qualità dell’aria, promuovendo la crescita della mobilità elettrica a zero emissioni. Ancora una volta il Centro Commerciale Leonardo, in partnership con Enel X, lancia attività volte a salvaguardare l’ambiente con azioni concrete a favore del territorio di Fiumicino.

Il Centro Commerciale ha scelto infatti di offrire alla clientela la possibilità di ricaricare i propri veicoli elettrici utilizzando l’ultimo prodotto nato in casa Enel X, JuiceMedia. Si tratta di un’infrastruttura di ricarica che la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, mette a disposizione dei siti strategici che vogliono essere ancora più competitivi con una soluzione innovativa che integra la ricarica dei veicoli elettrici e un advertising digitale e intelligente.

L’infrastruttura di ricarica posizionata nell’area di parcheggio è stata presentata questa mattina alla stampa dal Direttore del Centro commerciale, Gianpiero Campoli, e da Marco Mattonelli, Project Manager of JuiceMedia Develop di Enel X Italia

“Il Centro Commerciale Leonardo rinnova il suo impegno al sostegno di una transizione verso una società verde e sostenibile. Per questa ragione nello sviluppo legato alla mobilità, ci siamo voluti affiancare a un player leader come Enel X Italia. Il nostro intento infatti è quello di contrastare e limitare le emissioni inquinanti nel nostro territorio, promuovendo così, un’alternativa per i residenti e i cittadini di Fiumicino. La mobilità elettrica a emissioni zero segue altre iniziative verdi che il Centro Leonardo ha già adottato da tempo. Si pensi, ad esempio, ai pannelli solari che riducono il fabbisogno energetico della struttura, all’utilizzo di dispositivi per il risparmio dell’acqua, all’accessibilità attraverso il treno che riduce l’uso dei mezzi privati, all’attenzione sul ciclo dei rifiuti strutturato per ottimizzare al meglio il riciclo. Per questo progetto con Enel X abbiamo pensato a nuove postazioni che consentono al cliente di ricaricare l’auto in modo veloce, mentre fa shopping o si rilassa in una delle nuove aree confort, presenti all’interno della galleria commerciale”, il commento di Gianpiero Campoli, Direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino.

“Siamo estremamente soddisfatti di essere al fianco del Centro Commerciale Leonardo, da anni punto di riferimento per lo shopping, in questa iniziativa a favore del territorio e dell’ambiente. Enel X – fa sapere Marco Mattonelli – è impegnata nella realizzazione del Piano Nazionale per la mobilità elettrica in Italia che prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e contribuirà alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti. L’innovativa area di ricarica per veicoli elettrici si inserisce in questo ambizioso piano: grazie alla JuiceMedia installata nell’area parcheggio i clienti potranno rendere ancora più sostenibile il loro shopping”.

Enel X si occupa al 100% dell’investimento per l’installazione e gestione del JuiceMedia. Le JuiceBox all’interno del JuiceMedia sono ad uso pubblico ed Enel X le rende interoperabili ricoprendo il ruolo di Charging Point Operator (CPO), curandone quindi la gestione e la manutenzione. In questo modo i cittadini, attraverso uno dei diversi Mobility Service Provider (MSP) con cui Enel X ha stipulato accordi di interoperabilità, potranno ricaricare l’auto elettrica in maniera facile, intuitiva e sicura.

