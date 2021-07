Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Grandi manovre sul comparto euro atlantico. Mentre vi scriviamo le correnti fresche e instabili associate a un vortice con minimo sul golfo di Biscaglia stanno puntando verso la Penisola Iberica e la Francia costringendo l’anticiclone africano a muoversi verso l’Italia. E’ il preludio di un peggioramento che vedrà la depressione in questione collocarsi entro martedì sulla Francia ed entro mercoledì sull’Italia settentrionale. Diverse aree della Penisola verranno investite da correnti cicloniche foriere di maltempo anche intenso. Si inizia nelle prossime ore con i primi temporali al Nordovest e si prosegue poi martedì con maltempo diffuso e un sostanzioso calo termico al Nord e parte del Centro. Andrà poco meglio da mercoledì e l’incognita instabilità ci accompagnerà probabilmente anche nei giorni a seguire in quanto il minimo ciclonico non avrà a disposizione grandi spazi per potersi muovere e tenderà a riassorbirsi praticamente quasi in loco migrando solo leggermente verso sudest.

METEO MARTEDÌ 13 LUGLIO: Nord – Diffuso maltempo con rovesci, temporali e locali nubifragi specie a nord del Po, forti sulle zone prealpine e pedemontane. Fenomeni più fugaci ma localmente anche forti sull’Emilia Romagna dove in serata dovrebbero aprirsi maggiori schiarite. Centro – Rovesci e temporali anche forti sulla Toscana in estensione tra il pomeriggio e la sera anche a Umbria e Marche, maggiore variabilità su Lazio e Abruzzo con fenomeni isolati. Sud – Veli e strati in transito da ovest a est con sole prevalente. Temperature in calo netto al Nord, Sardegna e centrali tirreniche, in ulteriore aumento al Sud con punte di 40°C. Venti tesi meridionali con mari mossi o localmente molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: cala la pressione atmosferica iniziando dalla Toscana ad opera di un vortice atlantico in ingresso dalla Francia, preludio di un break dal caldo previsto nei giorni a seguire. Ritroveremo quindi instabilità sparsa, a carattere temporalesco sulla Toscana, dove le precipitazioni potranno risultare localmente anche intense, specie sul comparto Appenninico tra Apuane e Garfagnana, nonché tra Versilia, pisano, lucchesia e Valdarno superiore. Quache rovescio o temporale possibile entro sera anche tra Umbria e medio-alto Lazio, sebbene via via più sporadico andando verso Sud. Possibili locali grandinate. Venti in intensificazione dai quadranti meridionali, in rotazione da Ovest entro il pomeriggio sulla Toscana ed entro sera anche sui restanti settori. Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un lunedì con sole prevalente e qualche velatura in transito specie in serata; picco del caldo e dell’afa con punte di 35-37°C sulle valli umbro-laziali e su aretino, senese e Valdarno superiore. Dal 13 ritroveremo un break che ci separerà per alcuni giorni dal caldo troppo opprimente; instabilità a carattere temporalesco attesa martedì sulla Toscana e poi su Umbria e alto Lazio entro sera; anche altrove nei giorni a seguire, ove le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, con valori contenuti fino al 16 luglio. Nella giornata di martedì saranno possibili temporali localmente anche forti, con locali grandinate.

