Nettuno, il parcheggio della scuola di via Cavour aperto per l’estate

Nettuno – Anche quest’anno sarà aperto a cittadini e turisti per il clou della stagione estiva il parcheggio della scuola Angelo Castellani di Via Cavour.

Una possibilità in più per parcheggiare in città, oltre alle aree collegate con il centro con le navette gratuite e l’area della Stazione Ferroviaria, che sarà attiva dal 1 agosto, al termine di alcuni lavori che stanno interessando in questi giorni il plesso scolastico.

