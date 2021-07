“No alla mafia”: ad Ardea una piazza intitolata a Falcone e Borsellino

Ardea – Domenica 18 Luglio 2021, alle ore 12, si terrà la cerimonia di re-intitolazione della attuale piazza Nuova California, in zona Tor San Lorenzo. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. Il Comune di Ardea ha infatti ricevuto l’approvazione da parte della Prefettura per poter procedere alla modifica toponomastica e al posizionamento delle nuove targhe.

Nella piazza, che sarà intitolata ai giudici Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci, e Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio, sarà pianificato il successivo posizionamento di una targa in memoria delle intere scorte e di Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Falcone, che hanno perso la vita nei medesimi attentati. La cerimonia si svolgerà secondo il rispetto della normativa anti-Covid.

FdI: “Dato seguito alla nostra mozione: siamo orgogliosi”

“Domenica 18 luglio verrà intitolata ad Ardea una piazza a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lotta alla mafia. Per noi di Fratelli d’Italia è una grande soddisfazione, poiché proprio nel 2019 il Consigliere Raffaella Neocliti presentò una mozione in aula con questa finalità. Il documento, poi, venne votato da tutto il consiglio: aspetto, questo, che ci rende particolarmente fieri”.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Ardea, che prosegue: “Siamo orgogliosi di poter ricordare due personalità, che con la loro dedizione, serietà, e amore verso la giustizia e la legalità, rappresentano un esempio per tutti, soprattutto per i ragazzi, che nel loro percorso di crescita hanno bisogno di valori e di punti di riferimento positivi. I due magistrati siciliani, anche senza avere i poteri da supereroi, hanno dimostrato di esserlo attraverso il lavoro quotidiano, stando in mezzo alle persone. Con la loro serietà, con il loro impegno nella lotta alla mafia, hanno lasciato una traccia indelebile in ognuno di noi. Auspichiamo, poi, che questo risultato possa essere da stimolo per l’amministrazione comunale affinché vengano aumentati i controlli proprio al fine di garantire il massimo decoro e la legalità.

A partire proprio dalla piazza che sarà intitolata a Falcone e a Borsellino, visto che molto spesso in quella zona regna il degrado. Dunque, speriamo che l’immagine dei due magistrati possa essere da esempio per fare sempre meglio. Naturalmente, noi saremo presenti all’intitolazione, che avverrà il giorno prima di quel tragico 19 luglio di 29 anni fa, quando avvenne la strage di via D’Amelio, che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Certo, con tutta onestà ci teniamo a precisare che avremmo gradito un coinvolgimento diretto da parte del Comune e un invito ufficiale rivolto a tutte le forze consiliari, ma ciò non è avvenuto, almeno per quanto riguarda il gruppo di Fdi.

Sarebbe stato giusto coinvolgere tutte le forze politiche, dato che questa iniziativa è partita da una mozione consiliare. Inoltre, crediamo che sarebbe stato altrettanto opportuno invitare l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Tor San Lorenzo Walter Giustini, che, oltre a perorare la causa dell’intitolazione della piazza, era in servizio nella giornata della strage di capaci, e sarebbe stato interessante ascoltare la sua testimonianza. Episodi, quelli del 1992, che purtroppo rappresentano una delle pagine più drammatiche e tristi della storia del nostro Paese”.