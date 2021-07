Nuovo servizio per la raccolta differenziata ad Anzio: ecco luoghi e orari

Anzio – “Da lunedì 19 luglio, con l’eliminazione di tutte le isole ecologiche permanenti, prenderà il via la raccolta differenziata al centro cittadino di Anzio, attraverso il posizionamento di sei isole mobili attrezzate e vigilate, nelle quali, esclusivamente la mattina, ad orari prestabiliti, sarà possibile conferire i rifiuti differenziati, come da calendario settimanale in vigore sul territorio. Sul posto sarà presente la Polizia Locale, supportata dalle Guardie Ambientali e dagli addetti al servizio, che vigilerà sul corretto conferimento”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Gualtiero Di Carlo, al termine della riunione operativa presso il Comando della Polizia Locale.

Dal 19 luglio, al centro cittadino, dal lunedì al sabato, sarà possibile conferire i rifiuti, correttamente differenziati, esclusivamente nei seguenti punti e nelle seguenti fasce orarie:

Dalle ore 7.00 alle 8.45 isole mobili

– Via Matteotti (parcheggio);

– Riviera Zanardelli (tra stabilimenti Ondina e Tirrena).

Dalle ore 9.00 alle 10.45 isole mobili

– Piazza I Maggio;

– Via Gramsci (nei pressi della farmacia).

Dalle ore 11.00 alle 13.00 isole mobili

– Largo Bragaglia;

– Piazza Risorgimento, angolo Via del Faro.

Il calendario della raccolta differenziata, identico a quello in vigore su tutto il territorio comunale, è il seguente: lunedì umido/organico, martedì plastica, mercoledì carta e umido/organico, giovedì indifferenziato, venerdì umido/organico e vetro, sabato plastica.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio