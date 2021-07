Ponza a Zingaretti: “Vogliamo un futuro mediterraneo per la nostra Villa delle Tortore!”

Ponza – Grande partecipazione popolare dei cittadini ponzesi, grazie anche alla corsa gratuita in autobus da tutte le zone dell’isola offerta dalla ditta di trasporti locale Schiaffini nonostante il periodo di alta stagione, all’appello lanciato dal parroco di Ponza don Ramon Attuale, d’accordo con l’arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari ed il Sindaco Francesco Ferraiuolo, presente all’incontro di preghiera rivolto Lunedì 12 Luglio alle ore 19:00 alle autorità regionali del Lazio – in particolare al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – davanti alla statua di San Silverio nella Villa delle Tortore al centro dell’isola di Ponza.

La richiesta unanime dei ponzesi alla Regione Lazio, proprietaria della Villa in disuso da circa 15 anni, è di salvarla per trasformarla in un Centro per Alta Formazione e Science Diplomacy sulla sostenibilità ambientale, a beneficio di donne e giovani generazioni dell’area mediterranea.

Dopo la preghiera-appello e l’intervento del sindaco, il Segretario generale della RIDE, Capofila della Fondazione Anna Lindh in Italia (ALF) e Presidente di Prospettive Mediterranee, Enrico Molinaro ha invitato la Dott.ssa Greta Spreafico, Assistente Coordinatrice della Rete Italiana ALF ad illustrare la proposta progettuale euro-mediterranea che sarà discussa nella Piazzetta della SS. Trinità a Ponza lunedì 26 luglio prossimo con la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, come il Ministro degli esteri Luigi di Maio, il Presidente dell’Assemblea Parlamento del Mediterraneo Gennaro Migliore, Il Presidente della Fondazione Anna Lindh Elizabeth Guigou, ed il Vicesegretario dell’Unione per il Mediterraneo UpM Grammenos Mastrojeni.

Tra i tanti partecipanti a questo evento straordinario nella Villa delle Tortore a Ponza, oltre al suo ideatore Antonio Vito Coppa, il Vicesindaco Giuseppe Mazzella, l’assessore Gianluca De Martino, il Consigliere comunale Carlo Marcone, il Presidente della Proloco locale Emilio Aprea, l’ex Vicesindaco di Ventotene Antonio Impagliazzo, e la moglie del Segretario Comunale Teresa Allocca, in rappresentanza del marito impossibilitato perché fuori dall’isola.

