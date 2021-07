Rossa, minimal e nel rispetto della tradizione: ecco la nuova maglia della As Roma

Roma – “Un’interpretazione senza tempo del look AS Roma per la prima maglia firmata New Balance”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale della As Roma, che così annuncia la nuova maglia per la stagione 2021/2022 che “vedrà il debutto della collaborazione tra il Club e New Balance, brand leader mondiale nello sport. Per l’occasione, la nuova divisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, sinonimo di AS Roma e della città di Roma. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono.

Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo”.

Lo scollo a V è rosso, mentre i bordi delle maniche sono gialli. Internamente è posizionata un’etichetta sulla quale è presente la scritta “La Lupa”. La divisa è completata da pantaloncini in tono con la maglia e da calzettoni rossi decorati da una fascia orizzontale bianca e gialla. Il kit del portiere si presenta in un classico nero con una grafica grigia.

Il direttore generale di New Balance Football, Kenny McCallum ha detto: “New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. L’abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest’anno mira a celebrarlo”.

New Balance ha applicato una tecnologia di progettazione all’avanguardia in tutte le maglie 2021-22 per garantire prestazioni superiori. Sviluppato utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo al fischio finale. (fonte As Roma official website)