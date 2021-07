Scauri, centauro picchia automobilista: “Mi ha schizzato col tergicristalli”

Minturno – E’ stata una veloce sequenza di avvenimenti quella che ha avuto come protagonisti un automobilista e un ragazzo in sella al suo scooter fermi entrambi al semaforo del Golfo a Scauri nel tardo pomeriggio di oggi.

L’automobilista pare abbia spruzzato acqua sul parabrezza e attivato i tergicristalli con l’unica intenzione, probabilmente, di pulire il vetro e avere una migliore visibilità. Un gesto meccanico senza pensare a niente altro che al vetro sporco. Nel compiere questa azione quasi meccanicamente, senza pensare, però, ha bagnato il giovane che si trovava sul suo motoveicolo fermo anche lui in attesa del verde.

Un incidente presumibilmente involontario che ha provocato una reazione di rabbia incontrollabile e incontrollata nel giovane che è sceso dallo scooter e ha aggredito fisicamente il conducente della macchina.

Il ragazzo non ha neanche aperto lo sportello dell’auto, secondo i presenti: “Ha iniziato a menare il conducente della macchina dal finestrino”.

Le botte subite dall’autista distratto, colpevole di aver lavato il vetro della sua auto senza pensare alle conseguenze, hanno necessitato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della locale stazione che hanno avviato subito le indagini del caso per stabilire cause e responsabilità eventuali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

