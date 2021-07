Ugl: “Grande adesione allo sciopero del Contact Center Inps”

Roma – ”Grande l’adesione da parte dei lavoratori allo sciopero indetto oggi dall’Ugl Telecomunicazioni per richiedere l’applicazione della clausola sociale nel processo di internalizzazione del Contact Center Inps, attualmente gestito da un raggruppamento di aziende guidata da Comdata, nella società in house Inps Servizi”.

Lo dichiara il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti, dopo lo sciopero nazionale proclamato per oggi per l’intero turno di tutti gli operatori del contact center Inps, con una manifestazione di lavoratori sotto la sede Inps di via Ciro il Grande a Roma.

‘‘Siamo assolutamente favorevoli all’internalizzazione, purché venga mantenuto l’intero perimetro occupazionale e questo può avvenire esclusivamente tramite il ricorso alla clausola sociale, che ricordiamo essere prevista per legge e confermata da recenti sentenze del Tar del Lazio e della Puglia per quanto riguarda le società In House”, sottolinea ancora.