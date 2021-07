Civitavecchia – E’ stata una mattina movimentata per gli uomini della Bonifazi quella di ieri 13 luglio 2021.

Alle 9 e 45 i Vigili del fuoco sono accorsi in via Matteotti a Civitavecchia per un soccorso a persona. Un’anziana signora caduta in casa non riusciva più a sollevarsi.

Foto 2 di 2



A dare l’allarme ci ha pensato il fattorino che doveva recapitare alla donna dei pacchi. I Vvf hanno raggiunto l’appartamento al quinto piano con l’ausilio della AS17 visto che la porta d’ingresso era chiusa a chiave. Una volta raggiunta la donna l’hanno affidata alle cure del personale sanitario.

A seguire alle 12 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno raggiunto via Flavioni all’angolo con via Saragat per 2 alberi di alto fusto che minacciavano di cadere. Sul posto è stato necessario l’intervento della AS17 visto le dimensioni degli alberi cosi da ultimare l’abbattimento. La polizia locale giunta sul posto ha dovuto occuparsi della viabilità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia