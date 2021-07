Collaborazione Comune-Scuole, firmato il protocollo d’intesa a Pomezia

Pomezia – Firmato in Aula consiliare il Protocollo d’intesa tra il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e i Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e medie statali. Il protocollo, che si fonda sulla volontà comune di formare soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale, riconosce la scuola come luogo per eccellenza dove elaborare e trasmettere i valori e le regole della solidarietà e lo spirito di appartenenza alla comunità locale.

“La collaborazione tra le nostre istituzioni – ha detto l’Assessora Miriam Delvecchio – è fondamentale per elaborare e promuovere progetti ed esperienze innovative, che possano formare bambini e ragazzi e renderli responsabili e partecipi alla vita della comunità, di cui sono e saranno protagonisti”.

Il protocollo prevede infatti l’inserimento nell’offerta formativa di progetti che vanno dall’educazione ambientale alla prevenzione dell’emarginazione sociale, dalla diffusione delle conoscenze digitali alla promozione delle attività artistiche e sportive, dall’inclusione sociale alla cittadinanza attiva, con il supporto dell’Ente comunale in termini di risorse economiche e umane.

“Con questo protocollo – ha aggiunto l’Assessore Giuseppe Raspa – garantiamo inoltre l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico (laddove non siano in essere progetti educativi approvati,) con l’obiettivo di promuovere una continuità formativa in ambito motorio-sportivo per bambini e ragazzi, assicurandone allo stesso tempo la disponibilità alle associazioni sportive dilettantistiche”.

“La scuola è uno spazio reale e simbolico di fondamentale importanza per la crescita culturale e civica dei nostri concittadini più piccoli – ha concluso il Sindaco Zuccalà – L’anno scolastico appena concluso è stato complesso e faticoso per tutta la comunità scolastica e cittadina, e gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, hanno pagato un prezzo molto alto. Vogliamo ripartire da qui, dalla virtuosa collaborazione tra Comune e scuole, per garantire agli studenti, ai docenti, al personale e alle famiglie tutto l’impegno delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione comunale affinché si possa ricominciare a vivere appieno la scuola”.