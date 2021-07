Euro 2020: nella Top 11 della Uefa ci sono cinque Azzurri, assente CR7 – VIDEO

Roma - La Uefa ha svelato la Top 11 di Euro 2020. Spiccano cinque italiani nella squadra con tre inglesi, uno spagnolo, un danese e un belga. C'è Lukaku ma manca Ronaldo. In porta Gianluigi Donnarumma, difesa a quattro con Kyle Walker (Inghilterra), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Inghilterra), Leonardo Spinazzola (Italia). A centrocampo Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spagna). Attacco a tre con Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Belgio) e Raheem Sterling (Inghilterra).

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021