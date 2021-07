Fregene, al via i lavori smantellamento delle aree occupate: diventeranno parcheggi

Fiumicino – “Sono iniziati i lavori di ripristino delle aree occupate di Fregene”. Lo rende noto il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Abbiamo iniziato dal tratto compreso tra via Bonaria e via Mondello – spiega il vicesindaco -, ma proseguiremo con le altre aree occupate senza titolo”.

“Tutti questi tratti di territorio saranno destinate a parcheggio, necessario sul lungomare di Fregene – conclude Di Genesio Pagliuca -. Per renderne agevole l’uso, le aree in questione saranno ricoperte di brecciolino. E’ solo l’ultimo intervento che l’amministrazione fa per restituire alla città tratti di territorio occupati e sottratti all’uso della collettività”.

