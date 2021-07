Gaeta – È aperto da oggi il parcheggio nell’area ex-Avir, con una disponibilità di circa 250 posti auto. Un’area di sosta comunale che insiste in pieno centro città a due passi dalla spiaggia di Serapo e dai servizi principali.

“Una riapertura molto attesa – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – nei giorni scorsi avevamo anticipato la disponibilità dell’area ex-Avir ampliando, rispetto lo scorso anno, il numero dei posti auto in città. Siamo consapevoli che Gaeta, in questi anni, è cresciuta anche in termini di offerta/domanda turistica. In particolar modo, nel periodo estivo, le aree di sosta sono fondamentali per venire incontro alle esigenze dei residenti e alle aspettative dei villeggianti”.

Foto 3 di 3





“Come Confcommercio Lazio Sud Gaeta – dichiara la Presidente Confcommercio Lazio Sud Gaeta Lucia Vagnati – siamo soddisfatti di questo ulteriore potenziamento dei posti per la sosta. Abbiamo, infatti, sempre posto al centro della nostra interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, la necessità di migliorare sia la sosta che la viabilità alternativa. Il sistema commerciale e turistico di Gaeta non può che riceverne vantaggi”.

“Un’ulteriore infrastruttura – aggiunge l’Assessore Gianna Conte – che andrà a potenziare la disponibilità di posti auto in città. Ricordiamo che l’area di sosta comunale aperta oggi, è riservata ai possessori di abbonamento e per i giornalieri”.

“Da oggi – aggiunge l’assessore al commercio Massimo Magliozzi – anche coloro che si recheranno al mercato settimanale sia di via del piano che di Corso Italia, possono usufruire di un’area di sosta centrale dove poter lasciare il proprio mezzo. Il parcheggio nell’ex-Avir consente inoltre una migliore fruizione degli spazi ed una razionalizzazione dei posti auto disponibili in città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta