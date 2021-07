Isola Sacra, dalla Regione 300mila euro per rifare piazza della Madonnella

Fiumicino – “Ieri è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio l’avvenuto finanziamento di 300 mila euro per il recupero, la riqualificazione e l’intervento urbano comprensivo della realizzazione di una nuova rotatoria della piazza Madonnella di Isola sacra”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La richiesta – aggiunge il primo cittadino – era stata presentata dalla nostra consigliera regionale Michela Califano, che vorrei ringraziare per la continua attenzione prestata ancora una volta al nostro Comune. Questo finanziamento ci dà l’occasione di passare alla fase operativa per rendere l’ingresso da via dell’aeroporto nell’Isola sacra finalmente sistemato con decoro”.

