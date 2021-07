La Maccarese Spa entra a far parte del Global Compact dell’Onu

Fiumicino – “Complimenti alla Maccarese SpA per essere la prima azienda agricola ammessa tra i soggetti iscritti al Global Compact delle Nazioni Unite“. Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Il Global Compact mira a mobilitare un movimento globale di aziende e altri soggetti interessati per favorire uno sviluppo sostenibile a 360 gradi – spiega Antonelli -. A tale fine, il Global Compact supporta le aziende a fare affari in modo responsabile allineando le proprie strategie e attività ai principi dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione; nonché ad intraprendere azioni strategiche per promuovere obiettivi sociali più ampi, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ponendo enfasi sulla collaborazione e l’innovazione”.

“Un riconoscimento importante per l’azienda di Fiumicino – prosegue l’Assessora -, a convalida dell’impegno profuso fino ad oggi, ma anche da sprone a continuare sul percorso di conciliazione tra produzione e sostenibilità ambientale e sociale”.

“Sono le grandi aziende infatti, che più di altre possono e devono guidare il percorso di cambiamento necessario per realizzare un mondo più equo, giusto e solidale”, conclude.

