Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nel corso dei prossimi giorni l’estate si concederà una pausa, lasciando spazio a una fase di tempo più instabile e fresco che interesserà molte zone della nostra Penisola.La circolazione depressionaria giunta al Nord, infatti, continuerà a mostrare i suoi effetti scivolando entro il weekend sin verso le regioni meridionali e a seguire la Grecia. Sino a metà settimana saranno soprattutto le regioni centro settentrionali a sperimentare condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi, mentre da venerdì i fenomeni riusciranno a raggiungere anche parte del Sud, dove si smorzerà il gran caldo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa attenderci nei prossimi giorni

METEO MERCOLEDI’ 14 LUGLIO. La depressione resterà attiva al Centro Nord rinnovando nella prima parte della giornata ancora locali piogge o temporali su estremo Nordest, Prealpi centrali ma localmente anche tra alta Toscana, Est Piemonte, Emilia occidentale e Sudovest Lombardia. Nel pomeriggio-sera nuovi rovesci e temporali si svilupperanno a macchia di leopardo su Alpi e Prealpi nonché sull’Appennino settentrionale coinvolgendo a tratti anche pedemontane, alte pianure, l’Emilia Romagna e l’alto versante adriatico. Qualche annuvolamento transiterà anche sul resto del Centro e parte del Sud con il rischio di qualche debole fenomeno a ridosso dell’Appennino, Gargano e Sicilia tirrenica. Caldo in diminuzione al Centro, ancora punte oltre i 35°C al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Correnti più fresche in quota raggiungo il Centro Italia, determinando condizioni di instabilità sparsa tra notte e mattino lungo l’Appennino e isolata sull’Umbria, e localmente di nuovo nel pomeriggio, in particolare tra alta Toscana e Umbria centro-settentrionale; locali rovesci e qualche possibile temporale; su Lazio e bassa Umbria precipitazioni scarse o del tutto assenti con anzi a tratti ampio soleggiamento. Temperature in calo specie nelle massime, valori in genere compresi tra 25-30°C, con picchi lievemente superiori solo su ternano e basso Lazio; clima fresco nottetempo e al mattino. Venti in intensificazione da Ovest-Sudovest, moderati o a tratti forti lungo le coste, in particolare della medio-alta Toscana. Mare molto mosso o localmente agitato a largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un lunedì con sole prevalente e qualche velatura in transito specie in serata; picco del caldo e dell’afa con punte di 35-37°C sulle valli umbro-laziali e su aretino, senese e Valdarno superiore. Dal 13 ritroveremo un break che ci separerà per alcuni giorni dal caldo troppo opprimente; instabilità a carattere temporalesco attesa martedì sulla Toscana e poi su Umbria e alto Lazio entro sera; anche altrove nei giorni a seguire, ove le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, con valori contenuti fino al 16 luglio. Nella giornata di martedì saranno possibili temporali localmente anche forti, con locali grandinate.

Fonte: 3B Meteo