Nettuno, ruba il tricolore ad un bambino: il padre del piccolo gli rompe una gamba

Nettuno – Ruba la bandiera dell’Italia ad un bambino, il padre del piccolo gli rompe una gamba. E’ successo a Nettuno, in provincia di Roma, domenica sera, nei festeggiamenti per il trionfo dell’Italia a Euro 2020. Un bambino, in auto con il papà, si è visto rubare la bandiera da un 17enne nella centrale Piazza Mazzini. L’uomo è sceso dall’auto e ha rincorso il ragazzo, sferrandogli un calcio che ha provocato la frattura del perone. Il giovane, trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Nessuna traccia al momento dell’uomo. (fonte Adnkronos)