Ostia – Intorno alle ore 13.40 di oggi, mercoledì 14 luglio, un’auto si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro il guard-rail del viadotto Attico Tabacchi, in direzione via di Capo Spartivento, a Ostia.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e gli agenti del X Gruppo Mare, che hanno chiuso la strada da via delle Baleniere a via di Capo Spartivento per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente (che ha coinvolto un solo veicolo).

Foto 2 di 2



Al momento, non si conoscono le condizioni di salute del conducente dell’auto e di eventuali passeggeri.

Notizia in aggiornamento…

