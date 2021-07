Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli fa rientro in Vaticano

Città del Vaticano – Papa Francesco è stato dimesso alle ore 10.30 dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite (leggi qui). Francesco ha utilizzato la sua consueta auto scura, una Ford blu con i vetri oscurati, per lasciare l’ospedale.

Poco più di una settimana di degenza nel decimo piano del “terzo Vaticano”, come Giovanni Paolo II aveva ribattezzato il Gemelli, per il Pontefice argentino, che domenica ha recitato l’Angelus dal balconcino dell’ospedale (leggi qui), apparendo affaticato e con una voce debole. Ieri la seconda visita a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati presso il vicino reparto di Oncologia Pediatrica. Oggi, in mattinata, il ritorno a Santa Marta, in Vaticano, dove proseguirà la convalescenza. “Il Santo Padre continua le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano”, aveva dichiarato nelle scorse ore il direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

La preghiera a Santa Maria Maggiore

Prima di fare rientro in Vaticano, fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, “il Papa si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove, davanti all’icona della Vergine Salus populi romani, ha ringraziato per il buon esito del suo intervento chirurgico, rivolgendoLe una preghiera per tutti i malati, in particolare quelli incontrati durante i giorni della sua degenza. Poco prima delle 12.00 ha fatto rientro a Casa Santa Marta”.

