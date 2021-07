Rapina un uomo e gli sottrae bici, soldi e spesa: 23enne di San Felice in manette

San Felice Circeo – Nella notte scorsa, tra martedì e mercoledì a San Felice Circeo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati di tipo predatorio, hanno tratto in arresto un 23enne del luogo per il reato di rapina aggravata.

Il giovane, poche ore prima, aveva aggredito e minacciato un 42 enne del posto, impossessandosi, con la forza, della sua bicicletta, di una somma di 30 euro in contanti e della busta della spesa.

Il malcapitato è stato costretto a rivolgersi alle cure dell’ospedale civile di Terracina, dove gli venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le tempestive ricerche dell’autore del crimine, operate dal personale dell’Arma, consentivano di rintracciare lo stesso ed identificarlo anche in base alla descrizione compiuta dalla vittima, recuperando parte della refurtiva poi restituita all’avente diritto.

L’arrestato verrà sottoposto al rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo