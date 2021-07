Roma – Alle 16 e 17 di oggi, 14 luglio 2021, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sulla Strada statale 8 via del Mare altezza del chilometro 17.500 la squadra dei vvf di Ostia per un incidente stradale.

Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a sbattere contro il guardrail senza coinvolgere altri vetture.

Foto 2 di 2



Il conducente dell’auto è stato soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco trasportato dal 118 presso ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo