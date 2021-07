Terracina, trasporta rifiuti speciali irregolarmente: multato camionista

Terracina – Nell’ambito delle iniziative disposte dall’Arma dei carabinieri volte alla prevenzione ed alla repressione dell’illecita gestione dei rifiuti sul territorio nazionale, prosegue l’attività di controllo in provincia di Latina.

In particolare stamattina, 14 luglio, a Terracina, in località le Mole e Porto Badino, i militari della stazione carabinieri forestale del luogo quelli della stazione carabinieri del medesimo Comune, hanno effettuato specifici posti di controllo del trasporto su strada di rifiuti.

Durante il servizio, sono stati fermati 11 mezzi di trasporto e controllate 12 persone.

Nel contesto è stata accertata e contestata una violazione amministrativa la cui sanzione applicata è di 3mila e 200 eur nei confronti di un 39enne del luogo, quale conducente del veicolo e della società di rifiuti con sede legale in Terracina, obbligata in solido come proprietario del mezzo per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza essere in possesso del dovuto formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.).

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina