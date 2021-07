X Municipio, Andrea Bozzi si candida a presidente con la lista di Calenda

Ostia – Sarà Andrea Bozzi il candidato a presidente del Municipio X per la lista civica di Carlo Calenda, candidato sindaco della Capitale.

“Sono onorato dalla proposta dell’onorevole Calenda, ma soprattutto determinato ad assumermi questa grande responsabilità, aderendo all’unico progetto secondo noi concreto per il governo di Roma, dopo il fallimento più che decennale dei partiti, ultimo quello raffazzonato e privo di visione del M5S”, ha commentato Bozzi, attualmente capogruppo di “Sogno Comune” in X Municipio.

“Calenda, con la sua lista civica e la sua qualificatissima squadra, è l’unico a dimostrare idee chiare e ad avere un programma frutto di competenze amministrative. E anche sul tema dell’Autonomia e delle riforme del Governo della Capitale, a cui lavoriamo da anni con il gruppo di Sogno Comune, ha dimostrato di capire quanto sia importante e di volere davvero una svolta”, spiega Bozzi.

“Invito tutti i cittadini liberi e di buona volontà a contattarci per dare il loro contributo ad un gruppo già folto di persone che da mesi sta lavorando con entusiasmo per dare il futuro che merita al nostro Municipio, con la passione di chi non cerca compromessi e la giusta ambizione di chi vuole davvero cambiare il corso delle cose e liberare un territorio ridotto all’ultima periferia”, conclude.

