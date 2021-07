Allo stadio Cetorelli torna la competizione di atletica “Un’Americana a Fiumicino”

Fiumicino – Appuntamento sabato 24 luglio dalle ore 19.00 nella cornice dello stadio Vincenzo Cetorelli per “Un’Americana a Fiumicino”, l’avvincente gara serale a eliminazione organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi.

La terza edizione, che torna dopo il fermo di un anno a causa della pandemia, vedrà sfidarsi fino all’ultimo metro 15 atleti per ognuna delle tre serie previste. La partenza della prima serie Master è prevista per ore 19.00. Di seguito si daranno filo da torcere nella serie femminile e nella serie assoluti maschile (allievi, junior, promesse, senior under 34).

L’Americana a Fiumicino è una delle gare più avvincenti del panorama e si articolerà per ciascuna serie in un primo il primo giro di pista “di riscaldamento” ad andatura controllata. Dal secondo giro i primi 200 metri saranno ad andatura controllata, i successivi 200 metri ad andatura libera. Sarà eliminato/a, al termine di ogni giro, l’ultimo/a che transiterà sotto arco di partenza e arrivo; l’ultimo giro sarà corso dai quattro atleti rimasti in gara.

Alla manifestazione possono partecipare atleti/e tesserati/e Fidal, EPS, Runcard per l’anno 2021 e in possesso certificato medico sportivo agonistico in corso di validità per la pratica dell’atletica leggera. Il ritrovo per tutti gli atleti è alle ore 18.00.

L’iscrizione è gratuita alla mail: segreteria@atleticaguglielmi.com indicando tessera Fidal o EPS e Associazione di appartenenza, valida per il 2021. Chi è in possesso Runcard dovrà allegare certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. Saranno accettate, una volta completata iscrizione a ciascuna serie (15), ulteriori 5 prenotazioni come riserva.

Premiazioni per i/le primi/e 4 classificati/e di ogni serie con prodotti “Sapori e Dintorni Conad” e “Verso Natura Bio Conad” offerti da Conad, via Tempio della Fortuna, 67 Fiumicino.

“Pronti a tornare di nuovo al Cetorelli – commenta il presidente dell’Asd Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – per una delle gare più belle e seguite del settore. Invitiamo tutti i cittadini Fiumicino, grandi e piccoli, a venire a fare il tifo dagli spalti, finalmente riaperti al pubblico. Ci sarà da entusiasmarsi vedendo i migliori atleti del Lazio per una grande sfida all’ultimo metro. Lo spettacolo è assicurato”.

