Fiumicino, avviati i lavori di messa in sicurezza dei parchi comunali

Fiumicino – “Sono iniziati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei parchi comunali. I primi interventi con l’appalto denominato “accordo quadro”, circa 140.000 euro, hanno riguardato il completo rifacimento, pali con antitrauma, rete e tappetino, del Parco Simone Costa, oltre alla rimozione dei giochi e delle strutture fatiscenti e pericolose al Parco Bozzetto, che verranno in seguito sostituite”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“È inoltre in corso – aggiunge – la realizzazione di due zone d’ombra, 40 metri complessivi, alle aree cani di Villa Guglielmi, dove verranno posizionate anche 4 nuove panchine, per poi passare, a breve, alla sistemazione del parco di via Siliqua ad Aranova. Grazie poi ad un bando vinto dall’Ufficio Ambiente, circa 130.000 euro, è iniziata la rimozione di giochi e strutture pericolose nei parchi Azzurra Matiddi a Focene e Salvo D’Acquisto a Passoscuro.

Tra i nuovi giochi che verranno ripristinati ne sarà previsto almeno uno per parco accessibile anche ai disabili. Con altri fondi, sempre relativi a bandi della Città Metropolitana, si interverrà, con lo stesso criterio, su tutti i parchi comunali. Con bandi e fondi regionali saranno poi piantate circa 250 alberature di alto fusto, anche in linea con quanto previsto dalla Legge “Un albero per ogni nascita”.

“Voglio ringraziare la Dirigente dell’Ambiente Maria Teresa Altorio e il Personale dell’Ufficio Ambiente – conclude l’assessore Cini – per la grande mole di lavoro che stanno svolgendo, senza tralasciare gli impegni correnti, anche per la loro capacità progettuale che ha consentito all’Amministrazione di poter ottenere centinaia di migliaia di euro di contributi da enti sovracomunali, partecipando e aggiudicandosi diversi bandi”.

