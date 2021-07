Fiumicino, vaccino monodose anti-Covid al camper della Misericordia: luoghi e orari

Fiumicino – Continua senza sosta la vaccinazione contro il Covid, in particolare per i cittadini residenti nel Comune di Fiumicino. Nelle prossime settimane il Camper della Misericordia sarà in movimento per venire incontro in particolare agli extracomunitari che risiedono e/o lavorano nel comune di Fiumicino e a tutti i residenti dello stesso comune. La data di partenza inizialmente era prevista per domani, venerdì 16 luglio ma questioni organizzative potrebbero farla slittare a martedì 20 luglio. Chi lo desidera potrà ricevere la dose unica del vaccino Johnson nelle seguenti giornate:

da venerdì 16 a giovedì 22 luglio: ore 9.00-18.00 – piazzale Mediterraneo, Fiumicino

da venerdì 23 a lunedì 26 luglio: ore 9.00-18.00 – Pronto Soccorso, Fregene

da martedì 27 a sabato 31 luglio: ore 9.00-18.00 – Casa della Salute, Palidoro

