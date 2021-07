Gaeta, litiga con la moglie e scappa di casa: ritrovato dopo 24 ore

Gaeta – La Polizia di Latina nella tarda serata di martedì 13 luglio scorso ha ricevuto una segnalazione di scomparsa da parte di una donna la quale ha denunciato che il marito, a seguito di una banale lite, si era allontanato volontariamente dall’abitazione coniugale rendendosi irreperibile.

Le immediate ricerche avviate dai poliziotti del Commissariato di Gaeta, anche attraverso la localizzazione del telefono cellulare in uso allo scomparso e l’analisi dei dati forniti dal sistema di rilevamento satellitare dell’autovettura a lui in uso, già nella nottata indirizzavano le ricerche verso la limitrofa Campania, con l’uomo in continuo movimento.

Alle prime ore dell’alba di ieri, incrociando i dati rilevati, è stata individuata una zona ben definita nel comune di Sessa Aurunca. La piena sinergia tra i poliziotti di Gaeta ed i colleghi di quel Commissariato hanno consentito di rintracciare l’uomo.

