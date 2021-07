In volo da Roma a Oristano: corriere della droga lancia il pacco, ma sbaglia tetto

Ha lanciato un carico di droga, ma ha sbagliato tetto. Ha centrato un’abitazione comune invece che quella dei trafficanti ai quali lo stupefacente era destinato e così ha involontariamente innescato le indagini, perché i proprietari di casa vedendosi piombare addosso il borsone nero hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Dopo tre mesi e mezzo di indagini gli uomini dell’Arma sono risaliti a un 28enne, pilota romano originario di Palestrina quale presunto autore di quel lancio di ben 8 chili e mezzo di cocaina e hanno eseguito nei suoi confronti misura cautelare in carcere.

I fatti sono verificati il 28 marzo scorso alle 13 e 30 un velivolo, un ultraleggero, è partito da Roma e dopo una breve sosta a Santa Severa, frazione di Santa Marinella si è diretto in Sardegna fino a raggiungere Oristano, dove è sparito dai radar.

Gli investigatori ritengono che nel periodo in cui il pilota romano non era visibile stesse volando a bassa quota per individuare l’edificio sul quale lanciare il carico di droga. Fino a quando lo avrebbe lasciato andare sul tetto di una abitazione sita in largo di Baratili San Pietro… quello sbagliato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo