Latina, ereditano delle armi ma non avvisano la polizia: 3 persone nei guai

Latina – La Polizia di Latina è costantemente impegnata nelle attività di controllo della movimentazione e detenzione di armi regolarmente detenute e, a tale scopo, sono stati effettuati mirati e accurati controlli sulle armi in possesso di persone decedute di recente.

Solo negli ultimi 45 giorni le attività poste in essere dal personale della Divisione Polizia Amministrativa hanno consentito di recuperare ben 15 armi che, a seguito del decesso del regolare detentore, erano rimaste di fatto prive di autorizzazione.

Altre 3 armi, invece, sono state sequestrate penalmente in quanto illegalmente detenute dai legittimi eredi che, sprovvisti di titoli autorizzatori e senza farne denuncia all’autorità di Polizia se ne erano impossessati; per i tre responsabili è inoltre scattata la denuncia in stato di libertà in ordine al reato di illegale detenzione di arma comune da sparo.

L’intensificarsi delle attività di controllo da parte della Polizia di Stato ha indotto molti cittadini a riconsegnare spontaneamente le armi legalmente detenute dai loro congiunti deceduti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina