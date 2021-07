“Lazio Green”, il 22 luglio la Regione premia i comuni virtuosi per la raccolta differenziata

Regione Lazio “Giovedì 22 luglio la Regione Lazio assegnerà ‘Lazio Green-Comuni puliti‘, un premio per i comuni più virtuosi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono i Comuni dove si vive meglio e si pagano meno tasse. Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che annuncia la presentazione, il prossimo 22 luglio, di un premio istituito dalla Regione Lazio per i Comuni del territorio più virtuosi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

“Per fortuna ci sono – spiega Zingaretti – e sono tantissimi. Grazie a tutti i sindaci, gli amministratori e i cittadini per le ottime prestazioni nel campo della gestione dei rifiuti nella nostra Regione”.

