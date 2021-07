Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Non è un vero e proprio vortice ciclonico quello che si sta strutturando attorno alla Penisola, ma più che altro un campo di bassa pressione dove le correnti ruoteranno in senso anti orario. Una zona che sarà sensibile allo sviluppo di instabilità. Una instabilità non diffusa, ma a piccoli spot che qui e la, specie nelle ore centrali interesseranno parte della Penisola. Dopo il forte maltempo di martedì si entra quindi in questa nuova fase caratterizzata da ampie schiarite e locali annuvolamenti, forieri di acquazzoni e locali temporali. Al momento con il minimo posto sul nord Italia le situazioni più instabili le ritroveremo al Centro Nord, mentre nel weekend con il minimo che si sposterà verso sudest, rovesci e temporali interesseranno soprattutto al Centro-Sud. Ma vediamo cosa ci aspetta intanto per le giornate di giovedì e di venerdì:

METEO GIOVEDÌ 15 LUGLIO: Nord: cieli irregolarmente nuvolosi in pianura con occasione per qualche isolato piovasco, più probabile nelle ore centrali della giornata soprattutto tra Lombardia e Triveneto ma occasionalmente anche sulla Liguria centro orientale e l’Emilia occidentale. Cieli più chiusi sulle zone alpine e prealpine con piogge e rovesci intermittenti, anche a sfondo temporalesco. Centro: nubi sparse e schiarite con qualche isolato piovasco sulla Toscana al mattino, nel pomeriggio anche lungo la dorsale e occasionalmente nell’entroterra adriatico con locali sforamenti fino alla costa. Sud: nel complesso soleggiato seppur con qualche annuvolamento irregolare lungo la fascia tirrenica, ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore lieve calo, specie al Sud. Venti moderati da O/NO con mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: una blanda ma più fresca circolazione ciclonica in quota favorisce la formazione di qualche occasionale rovescio ancora una volta su Appennino a aree interne prospicienti entro il pomeriggio; in particolare sono attese deboli precipitazioni nella notte tra Versilia, Apuane e Garfagnana e non si escludono nel pomeriggio brevi rovesci o isolati temporali sull’Appennino Toscano e localmente su aree interne toscane e tra Trasimeno e perugino. Sole prevalente sui restanti settori, salvo locali note instabili diurne sull’Appennino Laziale. Caldo nella norma, con massime in genere non oltre i 27-30°C; clima fresco invece nottetempo e al mattino. Venti deboli o moderati da Ovest-Sudovest, con rinforzi al pomeriggio, specie lungo le coste Laziali e della bassa Toscana. Mare fino a mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana caratterizzata da instabilità a tratti, complice un cedimento dell’alta pressione guidato da un cambio di circolazione in quota; pertanto nella giornata di giovedì l’instabilità interesserà la Toscana appenninica (qui anche tra notte e mattino con deboli precipitazioni), e possibili brevi rovesci localizzati tra toscana interna e Umbria centro-settentrionale nel pomeriggio. Locali note instabili diurne anche sull’Appennino laziale. Tra 16 e 17 luglio, un netto cedimento della pressione determinerà instabilità diffusa nelle ore pomeridiane, a partire dai settori appenninici, in estensione alle prospicienti aree di pianura dell’entroterra, con possibili sconfinamenti sul comparto occidentale e costiero di Lazio e medio-bassa Toscana. Le temperature massime perderanno ovunque alcuni gradi, con valori contenuti fino al 17 luglio. Domenica variabile, con instabilità pomeridiana su Appennino e basso Lazio.

Fonte: 3B Meteo