Olimpiadi, Zennaro stella azzurra della vela: “Pronta per le gare”

Tokyo - Laser Radial pronto a sbarcare nelle acque di Tokyo per vincere. E Silvia Zennaro, una delle atlete azzurre più forti e medagliate della vela italiana, è già in Giappone per scrivere la storia dello sport e la sua personale carriera.

Un argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2018, insieme a numerose medaglie nelle competizioni nazionali e internazionali, con la conquista della top ten olimpica agli Europei, hanno regalato a Silvia, campionessa della vela e componente della squadra delle Fiamme Gialle a Gaeta, il pass olimpico per Tokyo 2020.

Slittata di un anno la competizione a cinque cerchi a causa del Covid, ha visto anche la Zennaro rimboccarsi le maniche e riprendere con pazienza gli allenamenti per essere al meglio e volare verso i Giochi d’esordio per lei: “Bolide pronto”. L’atleta azzurra posa in una bellissima foto sulla sua pagina ufficiale Instagram e da il ‘buongiorno all’Italia’ nel pomeriggio giapponese.

Il fuso orario è di circa otto ore e gli azzurri, mentre gli italiani fanno colazione, si impegnano negli allenamenti nella località di Enoshina, per puntare al podio olimpico, molto presto. Dal 24 luglio tutti in gara.

