Sanificatori d’aria nelle scuole, Energie per Fiumicino: “Accolta la nostra proposta, ora si approvi la mozione”

Fiumicino – “Dopo la presa di posizione autorevole del Professor Tasciotti, che ringraziamo ancora, apprendiamo dalle comunicazioni ufficiali del Comune di Fiumicino che è stata presentata una mozione per il posizionamento dei sanificatori d’aria all’interno dei plessi scolastici del territorio”. A dichiararlo in una nota, è Orazio Azzolini, presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino.

“Considerato che – spiega il Presidente – fino a pochi giorni fa eravamo i soli a sostenere tale iniziativa, siamo sempre più convinti delle ricadute positive che la qualità dell’aria avrà per i nostri ragazzi in questo periodo di pandemia, ma anche in condizioni ‘normali’ sia d’estate contro pollini ed allergeni, che durante la stagione invernale, in cui ricade il periodo di diffusione dell’influenza”.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa ulteriore adesione – conclude Azzolini – ed auspichiamo che la stessa mozione venga approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale nella prossima riunione del 19 Luglio, dimostrando così una forte attenzione verso i nostri studenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino