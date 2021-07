Sorpresa in giro per Sperlonga con la bici elettrica rubata a un 83enne

Sperlonga – Ieri, a Sperlonga, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati di tipo predatorio, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una 40enne del posto per ricettazione.

In particolare, la donna veniva trovata in possesso di una bicicletta elettrica risultata rubata ad un 83enne di Napoli ed al quale è stata poi restituita dai militari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

