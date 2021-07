Fiumicino – Continua a tenere banco a Fiumicino la polemica sul murales al Villaggio Azzurro. Solo pochi giorni fa alcuni residenti avevano bloccato il furgoncino con gli artisti (leggi qui), autorizzati da Comune e Ater, giunti sul luogo per realizzare opere di street art sulle pareti degli immobili. Gli abitanti contestano l’uso di soldi per abbellire esteticamente i palazzi che “necessitano invece di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Ma chi paga questi murales? Va chiarito che queste opere d’arte non sono finanziate con soldi pubblici. Per realizzarle è stato lanciato sui social un crowdfunding, ovvero una raccolta fondi. Soldi di privati, dunque, che inizialmente erano destinati per nuovi murales nel territorio comunale di Roma. Ma nella Capitale il progetto non è andato a buon fine e il Comune di Fiumicino, intercettando la possibilità di realizzare queste opere nelle proprie zone, ha proposto il Villaggio Azzurro.

Fonti vicine all’Amministrazione comunale della cittadina aeroportuale fanno sapere che l’obiettivo di questa riqualificazione è portare beneficio all’intera area del Villaggio Azzurro. Infatti, sul posto, a lavorare, ci sono artisti di strada conosciuti in tutta Europa. L’idea è che rendendo l’area un “museo a cielo aperto”, con opere firmate da grandi artisti, si possano riaccendere i riflettori sulle problematiche evidenziate dai residenti.

