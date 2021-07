A San Felice Circeo arriva la mostra mercato dei mastri artigiani: ecco quando

San Felice Circeo – Sette finesettimana all’insegna dell’artigianato, sette appuntamenti per partecipare all’evento “Mastri artigiani a San Felice Circeo”, evento patrocinato dal Comune di San Felice Circeo e promosso da Sama Eventi, che rientra in un tour itinerante dedicato alla promozione dei prodotti di artigianato.

A partire dal 17 luglio, durante tutti i weekend, fino a settembre inoltrato, al Circeo (via Gibraleon, dalle 10 alle 24, ingresso gratuito) ruoteranno numerosi stand di artisti, un’alternanza di creazioni dedicate a: vintage, handmade e artigianato locale, design&jewels, furniture, piante e decorazioni Floreali e home decor

“Siamo lieti di ospitare una manifestazione dedicata alla valorizzazione delle produzioni artigianali – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo –. Questo settore ha ricevuto un duro colpo durante il lockdown e le zone rosse, bisogna cercare di aiutarlo a riprendersi, favorendo lo svolgimento di momenti come questo che non solo propongono un interessante e variato arco di creazioni e prodotti ma permettono di incontrare veri e propri artigiani, ultimi custodi di un saper fare che per anni è stato un tesoro nazionale e che, purtroppo, si sta perdendo”.

“Al Circeo, questo settore ha sempre avuto grande spazio e in passato si sono tenute diverse mostre/mercato – aggiunge Rita Rossetto, assessora alle Attività Produttive –. All’evento parteciperanno alcuni artigiani locali con i loro lavori in ferro battuto e giunco; si tratta di tradizioni, mestieri tramandati all’interno di famiglie sanfeliciane. E’ fondamentale promuovere il settore per fare in modo che questa creatività non vada perduta”.

“Sarà un percorso alla scoperta del pezzo unico, del buon gusto e della qualità – spiega Sabrina Gagliardi, organizzatrice dell’evento – ‘Mastri artigiani a San Felice Circeo’ avrà stand di manufatti originali, arredamento per esterni e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade, piante e fiori. Sarà un grande evento, un luogo unico dove incontrare il meglio del panorama artigianale Italiano per uno shopping intelligente”.

L’evento si svolgerà nelle seguenti date:

luglio : 17, 18, 31 luglio e 1 agosto;

: 17, 18, 31 luglio e 1 agosto; agosto : 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29;

: 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29; settembre: 4, 5, 11, 12.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo