Anzio, sabato 17 luglio Open Night per il vaccino Covid-19

Anzio – La Asl Roma 6 organizza per sabato 17 luglio un doppio Open Night ore 19.00 – 24.00 presso la Casa della Salute Villa Albani di Anzio e il centro vaccinale 2 dell’ospedale dei Castelli.

Verrà somministrato il vaccino monodose Janssen. Non sarà necessaria la prenotazione, basterà recarsi dalle ore 19 presso il punto prescelto con tessera sanitaria o codice Stp/Eni.

Saranno somministrati vaccini fino alla disponibilità massima di 200 dosi per punto vaccinale.

“Vogliamo accelerare e non lasciare indietro nessuno – si legge nella nota della Asl – questa iniziativa da la possibilità a tutti coloro che non hanno potuto, che hanno nutrito dubbi, o che si trovano in questo momento lontani da casa, di accedere rapidamente e senza prenotazione al vaccino. Scegliamo di proteggerci per proteggere”.

