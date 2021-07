Fregene, tremendo incidente su via della Veneziana: grave un 19enne

Fiumicino – Tremendo incidente intorno alle ore 7.30 di oggi, venerdì 16 luglio, su via della Veneziana, in direzione Fregene, nel territorio di Fiumicino, dove uno scooter si è scontrato con un’auto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il 19enne in sella al motorino è caduto rovinosamente a terra battendo con violenza la testa. Purtroppo le sue condizioni sono apparse immediatamente estremamente serie. Trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma, si trova tutt’ora in prognosi riservata.

La Polizia Locale di Fiumicino, accorsa tempestivamente per prestare soccorso, ha svolto tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, ma le indagini vanno ancora avanti. Un accertamento necessario a stabilire le eventuali responsabilità.

