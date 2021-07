Graux (FdI): “A Fregene segnaletica stradale sbagliata e sbiadita: così rischiamo incidenti”

Fiumicino – “Arriva l’estate, e nelle zone turistiche chiaramente aumenta il traffico e ci si dimentica della manutenzione stradale. La viabilità non è uno scherzo, ma è fondamentale per la sicurezza stradale e per regolare il traffico”.

Inizia così una nota diffusa da Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia a Fiumicino, che spiega: “Abbiamo incaricato un insegnante di scuola guida e verificato insieme a lui che su dei tratti stradali in località di Fregene ci sono errori macroscopici sulla segnaletica stradale. Abbiamo trovato, inoltre, zone ad alto rischio incidenti”.

“Siamo partiti da via Mondello e abbiamo trovato segnali di divieto di sosta con pannelli integrativi sbagliati che indicano da subito che si può sostare. Incroci senza visibilità che, invece di esser segnalati con lo stop, hanno il ‘dare precedenza’. E la cosa più grave è che il 70% delle strade sono con la segnaletica orizzontale completamente sbiadita, definita dall’insegnante di scuola guida locale Nino Santonocito ‘una segnaletica virtuale’ – prosegue Graux -. Inoltre, abbiamo trovato, sul lungomare di Levante, un’isola di traffico con parcheggi a pagamento; cosa vietata dal codice della strada. Possiamo quindi possiamo tranquillamente ‘bocciare’ il sindaco Montino sui quiz per la patente“.

“Senza pensare che su via Silvi Marina al Villaggio dei Pescatori si passa da un senso unico a doppio senso di circolazione senza poter avvisare gli automobilisti per mezzo di una chiara segnalazione stradale. A parte l’aspetto goliardico di tutto questo, ci teniamo a far presente che è necessario bloccare, su tutte le località turistiche di Fiumicino, l’utilizzo di spese spesso inutili (per esempio su rondò e dossi tanto amati dell’assessore Carroccia, che stanno minando gli ammortizzatori di molte auto), per investire in una vera manutenzione stradale che dia la giusta importanza alla segnaletica“, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino